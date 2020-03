Rétromobile, le grand débarquement - Les plus belles photos d'Eddy Clio (galerie 3)

Vous le savez maintenant, tous les ans, début février, nous nous rendons à la Porte de Versailles pour le grand rassemblement de la mécanique ancienne : Rétromobile. Motos, matériel militaire (avions, tanks), tracteurs, camions, et bien entendu automobiles se côtoient dans un grand espace mélangeant les genres et les époques.

Mais derrière ce clinquant et ces expositions se cache une organisation complexe. Un balai de déchargement de véhicules précieux, la plupart du temps par remorque (hors de question de faire prendre la route à une vieille Bugatti ou Ferrari !).

Et dans les environs, notre photographe Eddy Clio toujours à l'affût pour coucher sur papier (ou plutôt sur carte mémoire) les plus belles automobiles lorsqu'elles sortent de leur cocon de transport. Un album photo un peu particulier qui nous permet de retourner dans le passé, à travers le monde et les âges, grâce à l'automobile. Un produit industriel, certes, mais aussi parfois un objet de passion et même une oeuvre d'art pour certains.

Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, constructeurs disparus, venez en prendre plein les yeux quelques secondes au travers de notre diaporama.