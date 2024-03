Audi SQ8 restylé : retrouvez-nous demain pour la découvrir en live

L'Audi SQ8, à l’essai prochainement, se démarque de son prédécesseur par une nouvelle signature lumineuse de nuit via des projecteurs HD Matrix LED optionnels. Cet éclairage laser devient actif à partir de 70 km/h afin d’assurer une plus grande sécurité en feux de route. On retrouve également des grandes prises d'air à l'avant sur une calandre « virilisée » dotée de motifs en octogones, quatre sorties d'échappement ovales, des bas de caisse revus et des feux arrière OLED à l'identité visuelle marquée. Les clients les plus fortunés pourront ajouter à cela des jantes de 23 pouces ( !) contre 21 pouces et 22 pouces d'origine et des coques de rétroviseur en carbone. Les feux arrière affichent eux aussi un nouveau dessin. Désormais, le conducteur peut choisir jusqu’à quatre signatures lumineuses, à l’avant et à l’arrière, via l’interface MMI. A bord, l’Audi Sq8 évolue en proposant quatre nouveaux inserts décoratifs.

Le premier à entrer sur scène sera le Sq8 TFSI fort de 507 ch et 135 000 €. Il reconduit un V8 biturbo 4,0l TFSI de 507 chevaux pour 770 Nm de couple. Ce moteur, amène naturellement le SUV de luxe au sommet de la grille du malus (60 000 €), mais lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes. Sa vitesse maximale est bridée électroniquement à 250 km/h. Le Q8 « e-TFSI » hybride sera commercialisé courant 2024 à partir de 105 000 €. Seules ces deux motorisations seront disponibles sur le marché français. Les Q8 TFSI et RS Q8 disparaissent du catalogue. Retrouvez nous dès demain pour le découvrir en live.