Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le Mercedes GLA restylé

Le SUV compact est l’une des meilleures ventes de Mercedes en France et sur le Vieux Continent. La prudence est donc de mise quant aux évolutions esthétiques. Sans surprise, ces dernières sont légères et concernent le capot, le bouclier et l’arrivée de jantes inédites. La signature lumineuse, avant et arrière, évolue également.

A bord, les évolutions concernent davantage le contenu technologique que la présentation. La planche de bord est strictement la même, moderne et soignée dans son apparence. Le GLA hérite de l’instrumentation numérique grand format (10,25’’) de série. Visuellement seul le design du volant change. Le SUV allemand s’offre surtout le dernier système multimédia « MBUX » avec une fonction « améliorée » de l’assistant à commande vocale, que nous ne manquerons pas de tester, les connectivités Android et Carplay sans fil et un port USB-C additionnel.

Le GLA n’embarque quasiment que des motorisations électrifiées. Électrifiées de manière légère (48 volts) sur les moteurs quatre cylindres essence et totale sur la version hybride rechargeable appelée GLA 250 e (218 ch). En revanche, les variantes diesel (à savoir 116, 150 et 190 ch) commercialisées en France n’y ont pas droit comme c’est le cas de notre modèle d’essai, un GLA 220d de 190 ch.

L'électrification de la gamme fait mécaniquement grimper les tarifs avec un ticket d'entrée à 44 549 € pour la version 180. Retrouvez-nous dès demain pour découvrir en live le Mercedes Gla restylé.