Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le Skoda Kamiq restylé

Méconnu en France, le petit SUV urbain de Skoda est une star dans le monde. Ce concurrent des Renault Captur et Peugeot 2008 se positionne comme la seconde meilleure vente de la marque tchèque. La prudence est donc de mise quant aux évolutions apportées au Kamiq. Visuellement, il faudra tendre l’œil. La calandre, les optiques et les boucliers avant et arrière ont été redessinés de manière à affiner la ligne du SUV. Pour la première fois la technologie Matrix LED, est disponible en option, une rareté sur le segment.

Les intérieurs reçoivent de nouveaux matériaux pour les selleries et les panneaux de porte qui comprennent des matériaux recyclés. À noter également que les commandes de la climatisation automatique ont été revues pour être plus intuitives et que l’écran tactile de 8 pouces est désormais de série.

Sous le capot, l’offre de moteurs reste identique avec le 1.0 TSI de 95 ch, une variante de 115 ch, disponible en boîte automatique DSG7, et le 1.5 TSI de 150 ch. En parallèle, Skoda a revu ses gammes. Ainsi, les deux modèles remplacent les niveaux actuels (Active, Ambition et Monte Carlo) par les finitions Essence, Selection et Monte Carlo.

Skoda se différencie toujours par les aspects pratiques « Simply Clever ». Il est désormais possible d’ouvrir le hayon électrique en passant le pied sous le bouclier, des pochettes de rangement pour smartphone intègrent le dos des sièges avant et deux packs Simply Clever (filets et crochets d’attache, prise 12V, compartiment amovible entre les sièges arrière…) sont disponibles pour agrémenter le quotidien. Les commandes du nouveau Kamiq sont d’ores et déjà ouvertes avec un ticket d’entrée à 23 900€. Retrouvez-nous dès demain pour le découvrir en live.