Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le Skoda Kodiaq restylé

Le SUV 7 places de Skoda reçoit sa mise à jour de milieu de carrière. Cinq ans après son lancement, le Kodiaq fait évoluer légèrement sa ligne. Il reçoit des feux plus effilés, des boucliers avant et arrière redessinés et enfin une nouvelle calandre. Cette dernière gagne un effet 3D, similaire à celui que l'on trouve sur le tout récent Enyaq. Toute la gamme a désormais droit aux feux à LED et les plus exigeants pourront même cocher l'option feux matriciels à LED.

A l'intérieur, les changements sont nettement plus timides. De nouveaux sièges en cuir perforé et ergonomiques débarquent au catalogue, tandis qu'il y aura la possibilité d'opter pour des sièges Eco en "matériaux végans recyclés". Le digital cockpit de 10,25 pouces intègre un nouvel affichage Sport sur les versions RS et Sportline.

Si l'on met de côté le bloc essence, 1.5 TSI de 150 ch d’entrée de gamme et la version RS de 245 ch, l'offre de motorisation du Kodiaq se concentre sur le diesel avec le 2.0 TDI décliné en 150 et 200 ch et compatible avec la transmission intégrale, en option. On attendait une hybridation, il n’y en aura pas, même légère.

La version restylée du Kodiaq, le SUV familial de Skoda, est disponible à la commande. Le configurateur est en ligne. Les tarifs débutent à 29 980 €. Retrouvez nous dès demain depuis Megève pour découvrir en live le Skoda Kodiaq restylé.