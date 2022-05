Revendre son occasion : quelles sont les filières ?

Lorsque l'on souhaite changer de voiture, se pose immanquablement la question de la revente de son ancienne voiture. Et il y a plusieurs écoles. Non pas deux d'ailleurs, mais trois ici.

Car il y a ceux qui mènent leur auto "jusqu'au bout", et qui finalement, lorsqu'ils en rachètent une, mettent l'ancienne "à la casse".

Ensuite de façon plus classique, il y a ceux qui revendent eux-mêmes leur véhicule, et ceux qui le font reprendre.

Mettre à la casse

Certes, ce n'est pas à proprement parler une filière de "revente". Cependant, cela peut tout de même vous rapporter un peu d'argent. En effet, si vous rachetez une voiture en concession ou chez un revendeur indépendant, il pourra vous proposer une offre de reprise, pour peu que votre auto soit roulante. Il y a souvent des opérations "reprise argus + xx €" chez les constructeurs, qui permettent de tirer un peu d'argent d'une voiture même en fin de vie.

Si vous rachetez une voiture à un particulier, il vous faudra contacter un professionnel de la récupération automobile (un "casseur"), qui rapportera votre véhicule dans son centre "VHU" (véhicule hors d'usage). S'il peut tirer un profit de votre "épave", il pourra vous en offrir une somme, souvent très modique, n'espérez pas plus de quelques centaines d'euros. Plus souvent, il viendra récupérer votre auto gratuitement. Dans le pire des cas, s'il n'y a vraiment rien à tirer de votre carcasse, il vous facturera l'enlèvement (une centaine d'euros).

La reprise par un professionnel

Lorsque vous commandez votre nouvelle voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion, le professionnel, concessionnaire ou négociant, peut vous proposer une offre de "reprise". Selon l'âge, le kilométrage, l'état, et bien sûr le modèle de votre ancienne auto, il va déterminer une cote de rachat. Elle sera forcément basse, car lui devra éventuellement la remettre en état, et dégager une marge.

Mais c'est une opération rapide et simple, avec un paiement sans risque de se faire arnaquer, puisque le plus souvent, le montant de la reprise est tout simplement déduit du prix de vente de la nouvelle voiture. Une fois la valeur de reprise définie, vous rendez l'auto à votre vendeur lorsque vous récupérez la nouvelle. Nul besoin de passer un contrôle technique, et pas de risque de plainte ensuite pour vice caché, puisque le professionnel achète "en connaissance de cause", de par sa qualité justement de "pro".

Il existe aussi maintenant de nombreuses sociétés qui pratiquent le rachat "cash" de voiture, sans avoir besoin de racheter une autre voiture. On voit passer les pubs de mavoiturecash, vendezvotrevoiture, ou aramisauto. Le principe est exactement le même. Une proposition de reprise préliminaire sur le site, un rdv pour affiner la proposition devant l'auto, et un paiement rapide et sécurisé.

Revendre par soi-même

C'est la filière la plus rentable pour vous vendeur. En effet, il pourra vendre "au prix du marché", sans subir la décote imposée par les pros. Mais cette filière implique plus d'investissement de votre part. En effet, il faudra passer des annonces, prendre des photos, bichonner son auto pour la faire la plus désirable possible pour les acheteurs, et passer du temps à organiser et réaliser des essais. Il faut de plus passer le contrôle technique pour toutes les autos de plus de 4 ans.

Mais cela est bénéfique au final pour les finances, car en moyenne, on revend en direct 15 % plus cher que si on passe par une reprise. Sur une voiture à 10 000 €, cela représente un gain de 1 500 €. Pas rien ! Les sites les plus connus pour revendre sa voiture par soi-même sont les bien connus La Centrale et le bon coin. Mais aussi autoscout24, paruvendu ou encore la marketplace de Facebook.

Une question dans le domaine de l'occasion ? N'hésitez pas à nous la faire parvenir en écrivant un mail à : question.occasion@caradisiac.com. Elle pourrait être sélectionnée pour figurer dans cette nouvelle rubrique.