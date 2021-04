Revente d'une voiture : attention à vos données personnelles

Lorsque vous cédez votre voiture, vous pensez à bien faire le tour de l'habitacle pour ne pas laisser d'objet personnel. Mais si vous avez à l'esprit de récupérer une télécommande de portail, de la monnaie ou encore des pare-soleil, avez-vous songé à des éléments non visibles : les données personnelles liées aux équipements embarqués.

Bourrées d'électronique et de plus en plus connectées, nos autos regorgent de renseignements sur nos vies privées. Pour nous faciliter la vie, les voitures gardent en mémoire des réglages, qui deviennent ainsi une potentielle mine d'informations pour le prochain propriétaire.

Exemple le plus évident : le GPS. Celui-ci garde en mémoire les adresses enregistrées, à commencer par celle du domicile ! On peut imaginer une utilisation de cette info par des revendeurs peu scrupuleux. Il peut aussi rester des infos issues du smartphone que vous aviez associé à l'auto. Avec les voitures directement liées à internet, on peut également enregistrer des accès à des services en ligne, comme le streaming musical. Le conducteur suivant pourrait s'en servir à vos frais !

Pourtant, peu de conducteurs pensent à faire un "reset" de leur voiture pour effacer toutes les données personnelles. Il existe bien une fonction "restaurer les réglages d'usine", comme sur un smartphone. Mais l'opération n'est toutefois pas toujours simple.

Ayant étudié une dizaine de modèles, le Touring Club Suisse indique que "dans le meilleur des cas, il suffit de quatre étapes pour supprimer, par exemple, les données du carnet d’adresses de la mémoire d’un véhicule depuis un smartphone. Mais cela peut aussi être nettement plus compliqué car, sur certains modèles, il faut naviguer à travers les menus et il faut parfois au moins sept étapes pour effacer entièrement toutes les données".

Les marques peuvent d'ailleurs écrire dans leurs conditions générales que l'utilisateur est responsable de ses données. Heureusement, certaines intègrent cette remise à zéro lors de la reprise d'un véhicule par un concessionnaire. Mais lorsque vous vendez votre auto à un particulier, c'est à vous d'y penser.