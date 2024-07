Rimac aurait peut-être dû trouver un autre nom pour la Nevera

Nos confrères de la publication américaine AutoEvolution rapportent sur la toile une anecdote assez amusante voire insolite à propos de la supercar Rimac Nevera. Son nom évoque en effet pour les habitants de la péninsule ibérique un objet peu gratifiant pour l'hyper-sportive survoltée.

Ne vous méprenez pas, Nevera ne fait heureusement pas référence à une insulte ou une partie du corps non valorisante pour une voiture. Le nom évoque en effet quelque chose de très utile au quotidien qui peut néanmoins attirer quelques moqueries compte tenu du type de produit qu'est la Rimac Nevera.

Une appellation rigolote mais au final pas si problématique

D'après la découverte et les explications du journaliste du média d'outre-Atlantique, Nevera fait référence à "heladera" au Paraguay et en Argentine et à -c'est là que vous allez comprendre- "refrigerador" au Chili et au Mexique. Inutile de tourner plus longtemps autour du pot, Nevera évoque le réfrigérateur. Oui, cette sportive électrique souvent montrée en blanc et gris fait donc référence en Espagne à de l'électroménager permettant de garder au frais des aliments. Un comble.

Une électrique hors du commun

Heureusement, cela n'empêche pas la Rimac Nevera d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h de manière incroyable en 1,97 secondes seulement avant d'atteindre une vitesse maximale de 412 km/h. Une prouesse accomplie grâce à ses quatre roues motrices associées à ses quatre moteurs délivrant au total la bagatelle de 1914 chevaux pour 2360 Nm de couple. De quoi faire d'elle l'une des voitures les plus rapides du monde.