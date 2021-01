Rivian n'a produit aucune voiture mais vaut déjà plus que PSA

Encore une levée de fonds pour Rivian ! Le constructeur américain de véhicules électriques, qui a fortement fait parler de lui avec son pick-up et son SUV aux caractéristiques impressionnantes, vient de lever à nouveau 2,65 milliards de dollars de la part du fonds d'investissement T.Rowe Price Associates, qui compte notamment parmi ses clients Amazon. Amazon qui a déjà commandé 100 000 vans électriques à Rivian pour les livraisons.

Au total, la valorisation de Rivian s'élève à 27,6 milliards de dollars. La marque américaine n'a produit aucun véhicule mais vaut désormais plus que tout le groupe PSA. On ne peut s'empêcher de penser à une sorte de bulle spéculative semblable à celle de Tesla, dans laquelle les investisseurs sont fortement enthousiasmés par le projet et le portent, sans plafond, ou presque, et malgré des annonces très précoces et aucune production.

Les premières livraisons devraient avoir lieu dès le milieu de l'année. Mais tout comme le Tesla de 2012, le Rivian de 2021 doit faire ses preuves et démontrer qu'il est non seulement capable de produire des voitures en quantité suffisante, mais aussi de suivre en matière de service après-vente.