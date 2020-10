Voici le van électrique d'Amazon, conçu par Rivian

Amazon avait scellé un gros accord avec le jeune constructeur Rivian, qui n'a pour l'instant livré aucune auto. Que de la poudre aux yeux, et encore une marque qui n'a pas d'avenir ? Pas vraiment. Rivian a déjà intéressé Ford à coups de centaines de millions de dollars, mais aussi le géant de la distribution, Amazon, qui avait commandé pas moins de 100 000 vans électriques à Rivian pour verdir sa flotte. Un contrat qui s'étalera jusqu'en 2030.

Et justement, ce van est aujourd'hui dévoilé. On est loin de l'utilitaire basique et dépouillé puisqu'il embarque de série une caméra à 360°, des aides à la conduite sur voie rapide et, bien évidemment, l'assistant vocal Alexa d'Amazon.

Dépouillé à l'intérieur, ce van n'en oublie pas la modularité de l'espace de chargement, organisé sur trois étages différents. Malheureusement, Rivian ne donne aucune information technique sur ce van, et c'est bien dommage : quelle batterie ? Quelle autonomie ? Quelle puissance et charge utile ?

Quoi qu'il en soit, il est déjà prévu qu'Amazon intègre un peu moins de 2000 vans Rivian électriques dans sa flotte européenne dans les années à venir.