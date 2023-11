Rossa LM GT, une supercar russe en temps de guerre

Créée en 2007 à l’initiative de l’homme d’affaires russe Nikolaï Fomenko et disparue en 2014, la marque Marussia Motors ambitionnait de se positionner dans le paysage des constructeurs d’automobiles d’exception et possédait même une écurie de Formule 1. Ses autos affichaient un design intéressant mais elles ne semblaient pas très au point techniquement, ce qui a probablement contribué à la faillite de la société.

Dans un contexte où la Russie se retrouve isolée de ses partenaires européens et américains en raison de la guerre en Ukraine, une partie de l’ancienne équipe du constructeur Marussia se retrouve impliquée dans un nouveau projet de supercar russe. La Rossa LM GT, existant pour l’instant sous la forme d’un concept-car, doit déboucher sur des versions de course GT2 et GT3 d’ici 2024 ou 2025 au plus tard, puis sur une variante routière d’ici 2026. Le projet est notamment porté par Roman Rusinov, un gentleman driver russe vu pour la dernière fois au Mans en 2019 avec le G-Drive Racing et proche du géant de l’énergie Gazprom.

Un V10 probablement piqué à Audi et Lamborghini

La Rossa LM GT serait équipée d’un châssis en carbone mais aussi d’un V10 atmosphérique de 5,2 litres, qui est très probablement celui qu’on trouve sous le capot de l’Audi R8 et de la Lamborghini Huracan. La version GT2 attendue pour 2024 devrait coûter environ 500 000€ et on se demande comment la nouvelle marque va pouvoir se fournir en moteurs du groupe Volkswagen malgré les sanctions européennes contre la Russie (surtout que ce V10 est en train de disparaître). Et comment ces voitures pourraient-elles courir en championnat GT2 et GT3 chez nous compte tenu de ces mêmes sanctions ?