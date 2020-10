Roue mal serrée en sortie d'atelier : le client jugé partiellement responsable selon un tribunal allemand

L'affaire aurait pu être rapidement bouclée, mais le jugement rendu par le BGH (cour fédérale de justice) est inédit. Il y a quelques mois, un propriétaire de véhicule de luxe de 830 ch (modèle non précisé) se rend en atelier pour un changement de pneu, et lorsqu'il reprend son auto, une des roues arrière se détache, et c'est l'accident.

Le client engage des poursuites contre l'atelier avec une demande de dédommagement à hauteur de 24 000 €, comprenant notamment le montant des réparations, la dépréciation du véhicule due à la notification d'un accident dans l'historique et des indemnisations pour l'immobilisation sur plus de deux mois.

Le juge a toutefois estimé que les torts étaient partagés : si le plus gros de la responsabilité va à l'atelier, le client est également responsable à hauteur de 30 % selon le tribunal de Munich, qui ouvre une drôle de brèche dans l'après-vente. En effet, ce jugement précise que l'automobiliste dans cette affaire avait reçu le conseil de "vérifier le serrage de ses roues après avoir effectué une cinquantaine de kilomètres en sortant d'un atelier". Ce qu'il n'aurait pas fait.

Le conducteur a décidé de faire appel de cette décision qui pourrait, pourquoi pas, faire jurisprudence en Allemagne, si le jugement initial venait à être confirmé, et pas seulement en matière de serrage de roues. Toute autre opération de maintenance "basique" telle que celle-ci pourrait ainsi être débattue en justice, avec une responsabilité partagée entre garage et propriétaire du véhicule.