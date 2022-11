Rouler à l’éthanol, une bonne solution pour faire des économies ?

La France est le plus grand producteur européen de carburant bioéthanol. Désormais, entré dans les mœurs, plus d’une station-service sur trois en distribue.

On constate que, malgré la hausse globale des prix de l’énergie, le superéthanol reste actuellement le carburant le moins cher du marché avec un prix oscillant actuellement autour de O, 87 € par litre, soit en moyenne 50 % moins onéreux que l’essence sans plomb et le gazole.

Son prix avantageux est dû au fait que le superéthanol, biocarburant issu de la fermentation des sucres et amidon contenus dans certains végétaux, bénéficie d’une fiscalité réduite à 58 %, puisque considéré comme plus écologique.

Néanmoins, du fait d’un pouvoir calorifique moindre, l’utilisation du bioéthanol implique une surconsommation de carburant d’environ 20 % à 30 %. Par conséquent, est-il vraiment rentable de rouler au bioéthanol ? D’autant que le seul moyen de rouler au bioéthanol est, soit d’avoir acquis un véhicule neuf équipé de série à cet effet, soit de faire installer un boîtier de conversion homologué sur son véhicule essence (hybride ou non). Il faut également tenir compte du fait que la transformation de votre voiture essence en éthanol coûte en moyenne, selon le modèle, entre 900 et 1 500 €.

Ethanol ou essence vous avez le choix

Dès sa conversion, la voiture peut commencer à rouler au superéthanol, à l’essence, ou au mélange des deux. Car c’est tout l’intérêt du système, si vous ne trouvez pas de pompe étiquetée éthanol vous pouvez continuer à mettre de l’essence classique dans votre réservoir. Il est par ailleurs intéressant de noter que durant les grèves des raffineries, les pompes à bioéthanol ont toujours été alimentées, permettant aux conducteurs de se déplacer à volonté sans se faire de soucis.

Des aides financières liées à votre région

La transformation de votre voiture essence au bioéthanol ouvre droit à des aides financières qui sont, soit proposées par les fabricants, soit par les régions. C’est notamment le cas de PACA, des Hauts-de-France et du Grand-Est.

La transformation d’une voiture à l’éthanol vous obligeant à modifier la carte grise, selon votre région cette dernière sera soit gratuite, soit 50 % moins chère. En outre, la TVA liée aux travaux de transformation est déductible pour les professionnels qui ont aussi droit à la prime à la conversion, et à l’exonération de TVS.

Un investissement rentabilisé rapidement

Faisons un rapide calcul… Si vous payez votre essence 2 € le litre et que vous consommez 10 l par jour, vous dépenserez journellement 20 €. L’éthanol vous coûtera quant à lui environ 0,87 €, soit 8,70 € à la pompe mais vous consommerez en moyenne 25 % de plus, soit 2,5 l = 2,175 € pour un coût total de 10,875 €. D’où une économie de 9,125 €. Multiplié par le nombre de jour sur 12 mois où vous vous déplacez, vous constaterez que votre investissement financier devrait être rentabilisé largement sur l’année et au pire à partir de 15 000 km effectués. En outre, l'éthanol réduit l’encrassement du moteur. En effet, moins raffiné que l'essence classique, il brûle plus proprement l’oxygène dans les chambres de combustion, et limite ainsi la formation de dépôts de carbone, ce qui vous évite une contre-visite du contrôle technique pour le prétexte habituel « d’opacité des fumées ».

Qu'est-ce que le superéthanol ? L'éthanol, ou bioéthanol, est issu de l’agriculture à partir de végétaux riches en sucre et amidon comme le maïs (50-55 %), le blé (35 %) et la betterave (23 %) dont on extrait le sucre et l’amidon. Ces produits sont ensuite fermentés et distillés pour obtenir un alcool éthylique pur qui va ensuite être mélangé à l’essence. Ce carburant alternatif peut être utilisé à la place ou avec des carburants fossiles pour alimenter des motorisations compatibles. On trouve deux types de carburant alternatif : l’essence sans plomb SP95 qui est mélangée à un maximum de 10 % d'éthanol et que vous utilisez sous l’appellation E10, et le superéthanol E85 qui contient jusqu'à 85 % d'éthanol.

Les véhicules de série déjà équipés pour rouler au bio-éthanol :