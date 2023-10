Route de nuit - Bentley by Wiltshire : une art car de plus !

C’est reparti pour une nouvelle saison ! Dans la panoplie des objets d’art inspirés par l’automobile les « art cars » connaissent une vogue sans précédent. Chaque année, des kyrielles de modèles, n’importe lesquels et surtout beaucoup de SUV qui n’ont pas naturellement la fibre artistique, sont livrées à des plasticiens pour en faire des œuvres d’art…

On l’a souvent constaté, quand un constructeur cherche une idée pour attirer l’attention sur un de ses produits, il commissionne un artiste. Par les temps qui courent, les street artistes ont le vent en poupe. Plus jeunes, plus impertinents que le commun des mortels, ils donnent à leur intervention une tonalité plus contemporaine.

On est loin de l’état d’esprit initial des Art Cars tels qu’Hervé Poulain l’avait imposé dans les années 1970 et l’avait concrétisé avec le soutien de BMW et la participation active des géants de l’art de cette époque, les Calder, Warhol, et autre Lichtenstein. Le concept original consistait à peindre des automobiles de compétition, l’œuvre d’art prenant toute sa signification et gagnait en dramaturgie dans le mouvement, la vitesse et le danger.

Avouons que cette Bentley Bentayga qui vient d’être présentée par la firme britannique n’est pas la moins intéressante. Soyons bienveillants, c’est de bon aloi par les temps qui courent.

Bentley a commandité l’artiste britannique Stephen Wiltshire pour transfigurer une Bentayga de coloris vert alpin. Le jeune peintre est âgé de quarante-neuf ans et il est diplômé de au City & Guilds Art College. Il est connu pour la réalisation de ses paysages qu’il est capable de reproduire après l’avoir observé seulement quelques minutes.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

C’est précisément ce qui lui a été commandé par Bentley. Tout autour de la caisse sont peintes des saynètes, une trentaine de paysages, de personnages et de monuments évoquant New York, Londres, Paris, Rome, Milan, Venise, Tokyo et Hong Kong. Chaque face de la voiture représente un continent.