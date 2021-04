Route de nuit - Boring car trivia: LE livre du moment

A quoi reconnaît-on un authentique amateur d’automobile ? Simple : il sait aussi se passionner pour des informations totalement inintéressantes, qui vous feraient passer pour le dernier des raseurs, et sont à ce titre absolument fondamentales.

Si vous pensez correspondre à ce profil, nous vous recommandons donc vivement de vous procurer d'urgence les deux tomes de Boring Car Trivia (c’est en anglais), ouvrages signés de Sniff Petrol, pseudo du journaliste britannique Richard Porter.

Au fil des pages, on apprend (ou ré-apprend) notamment ceci :

En 1994, peu après la prise de contrôle de Rover par BMW, le numéro 2 du groupe allemand Wolfgang Reitzl avait procédé à un contrôle qualité du nouveau Range selon un procédé étrange : après avoir enfilé un masque de nuit, il avait passé cinq minutes seul à bord à ausculter l’agencement intérieur. A la suite de cet examen, il avait fait passer un mémo en 70 points détaillant tous les points d’améliorations qu’il souhaitait.

Le Japonais Taki Inoue, autoproclamé « pire pilote de l’histoire de la F1 » a dû un jour faire la queue parmi les fans en marge d’un Grand Prix afin de rapporter l'autographe de Michael Schumacher que lui demandait l’un de ses sponsors. C’était le seul moyen qu’il avait trouvé pour approcher la star, alors même que le lendemain il allait participer à la même course que lui.

Le complexe système de modularité Flex7 de l’Opel Zafira de première génération a été mis au point par Porsche.

Volkswagen avait acheté Auto Union parce qu’il avait besoin de plus de place pour produire la Coccinelle, et avait expressément demandé à la compagnie de cesser le développement de nouveaux modèles. Les ingénieurs ignorèrent la consigne et mirent au point en secret la première Audi 100, dévoilée en 1968. Ironiquement, cette voiture connut un tel succès qu’il fallut délocaliser une partie de sa production à Wolfsburf, siège de VW, pour satisfaire la demande.

La Ferrari California était initialement une Maserati. Mais quand ils ont réalisé qu’il ne serait pas rentable de vendre cette voiture à la carrosserie alu et au V8 Ferrari à des prix Maserati, les dirigeants de FCA ont décidé de réorienter le projet vers le Cavallino

La Lexus LFA est dotée d’un compte-tours électronique car un modèle à aiguille ne pouvait pas suivre le rythme ultra rapide des montées et descentes en régime du V10.

L’Audi 80 dévoilée en 1986 a été très critiquée pour son coffre au volume trop restreint. Pour convaincre les clients, Audi avait fourni a ses concessionnaires un set de bagages sur mesures afin de faire paraître la soute plus vaste qu’elle ne l’était en réalité.

La Peugeot 309 était au départ un projet pour Talbot, et la voiture devait être baptisée Arizona. Quand PSA a décidé de supprimer Talbot en 1985, l’auto a été intégrée à la gamme Peugeot.

Le développement de la Lamborghini Diablo à transmission intégrale fut légèrement retardé par le vol du camion contenant le seul prototype de la voiture alors que celui-ci revenait d’une campagne de tests à Nardo. L’ensemble fut retrouvé plus tard au port de Brindisi.

Entre 2009 et 2014, Daimler possédait près de 10% des parts de Tesla, participation qu’il a cédé pour 780 millions de dollars. (A l’heure où nous publions cet article, 10% de Tesla représentent…57 milliards de dollars !)

La Fiat Panda (qui a failli s’appeler Rustica), ne fait pas référence à un sympathique ursidé amateur d’eucalyptus mais à Empanda, déesse romaine de la générosité.

Au Japon, la Citroën Saxo était baptisée Chanson car Honda avait déposé l’appellation Saxo. Et quand le Citroën C15 a été lancé au Royaume-Uni, seules étaient proposées des teintes rouge et blanche. Dans les brochures, ces deux versions étaient désignées comme Van rouge et Van blanc…

Au programme, des centaines d’informations savoureuses de ce type, sous la haut patronage de James May et Jeremy Clarkson qui ont respectivement signé les préfaces des tomes 1 et 2. Dernière bonne nouvelle, chaque ouvrage est facturé à moins de 6 € pièce.

Boring car trivia, volume 1 et 2, par Sniff Petrol, éditeur indépendant, chez les libraires spécialisés (c’est mieux !) ou bien sûr via Amazon.