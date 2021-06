Route de nuit - Gérard Fromanger, un peintre qui n'oubliait pas l'automobile

Plus que leurs confrères américains, les artistes européens de la Figuration narrative, mouvement né dans les années 1960 à l’époque où émergeait le pop art dans les pays anglo-saxons, utilisent le potentiel subversif de leurs œuvres pour décrire et contester leur époque.

Gérard Fromanger a formé son art en suivant les cours des Beaux-Arts de paris, puis ceux de l’Académie de la Grande Chaumière où le sculpteur César le remarque.

L’environnement des créateurs politisés de son temps façonne son art et sa démarche. Fromanger côtoie Jacques Prévert (photo-ci-dessus), Jean-Luc Godard ou Jean-Paul Sartre. En mai 1968, il fonde avec quelques amis l’Atelier des Beaux-Arts dévolu à la production de milliers d’affiches qui accompagnent les « évènements ».

Gérard Fromanger peint la société de consommation, la vie quotidienne, la rue. Surtout la rue. Sa banalité, son spectacle, ses figures et ses figurants. Son œuvre décode les images des « mythologies quotidiennes » et s’impose comme une critique sociale forte et incisive dénonçant les aliénations de la vie contemporaine.

Tandis que le traitement du trait paraît réaliste, l’usage de la couleur apporte une dimension d’abstraction avec ses arrière-plans monochromes et ses personnages symbolisés par des silhouette en aplats rouges.

Souvent l’automobile traverse le décor. Elle est omniprésente sur la scène de la ville et en est parfois le motif central comme un véhicule de police ou une Opel Diplomat dans la série « Boulevard des Italiens » ou un simple accessoire. Ne pas oublier que pour Gérard Fromanger, « la peinture est un acte de résistance ».