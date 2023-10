Route de nuit : Gran Turismo : de la virtualité à la fiction

Le 9 août dernier est sorti dans les salles le film Gran Turismo réalisé par Neill Blomkamp. On est d’accord, ce film n'a rien d’un chef-d’œuvre de l’histoire du cinéma. D’ailleurs, la plupart des films tournés dans l’univers du sport automobile ont été caractérisés par l’indigence de leur scénario. Les vrais amateurs reconnaîtront les rares exceptions.

Gran Turismo est un jeu avant d’être un film et on peut être surpris qu’une nuée de constructeurs aient apporté leur caution à ce divertissement en créant des concept cars.

Nous sommes loin de l’époque où l’industrie automobile imaginait des voitures de rêve (« dream cars »), où les consommateurs gavés de prospérité rêvaient d’automobiles. Aujourd’hui, l’une des rares échappatoires dont disposent les designers sont les machines créées pour les jeux vidéo. Elles semblent être aujourd’hui l’équivalent de ce qu’étaient les utopies des années 1950.

Ce sont ainsi autant de berlinettes agressives, extraverties, résolument échappées d’un univers de violence et de fureur qui sont sorties de l’imagination des designers contraints d’ordinaire à beaucoup plus de réserve. Les outils des jeux de rôle intègrent tous les éléments qui exacerbent la sportivité et la combativité. Cette écriture expressive s’inscrit dans une tendance du design contemporain qui surfe sur l’influence des mangas et des jeux vidéo. Avec ce langage extraverti, l’agressivité se confond avec l’efficience.

On se rafraîchit la mémoire avec les pionnières…

La GTbyCitroën, en 2008, a initié la longue série des berlinettes superlatives conçues pour le jeu Gran Turismo en collaboration avec Polyphony. Dessiné par Takumi Yamamoto, le prototype a été élaboré chez Estech en empruntant des composants mécaniques à une réplique de Ford GT 40.

Pour célébrer les quinze ans du jeu Gran Turismo, son créateur Kazunori Yamauchi demande à plusieurs constructeurs d’imaginer un modèle. Le plus prompt est Mercedes-Benz dont le projet est présenté à Los Angeles en novembre 2013. La Chaparral 2X (2014) présente un style radical dû à la position allongée du pilote qui fait corps avec la carrosserie !

Même Alpine y va de son petit délire en 2015, quelques mois avant Hyundai et sa N 2025 et Infiniti. Ainsi démarre une floraison de « visions » qui nous mènent au film.

Notre époque a les rêves qu’elle mérite.