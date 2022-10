Route de nuit - Nat Bowen, l'art de la couleur

L’événement organisé à Chantilly le 25 septembre dernier n’est pas seulement un concours d’élégance ou un concours d’état. Il est clairement mentionné dans son intitulé que les arts sont aussi les bienvenus sur le domaine.

C’est dans cet esprit que McLaren a choisi de présenter une « art car » à l’occasion de l’édition 2022 de Chantilly Arts et Élégance. Le constructeur britannique a choisi pour support l’Artura, une supercar qui trône actuellement en haut de la gamme à côté de la 720S et de la toute nouvelle Solus GT, monoplace extrême animée par un V10 5,2 litres de 840 ch. Comparativement, l’Artura se fait discrète. Présentée en 2020, il s’agit d’une berlinette qui a été la première voiture à motorisation hybride rechargeable chez McLaren. L’Artura se place entre la GT (600 ch) et la 720S (720 ch). Elle abandonne le V8 biturbo au profit d’un V6 biturbo de 585 ch.

L’artiste qui a transformé cette belle sportive en œuvre de d’art se nomme Nat Bowen. La plasticienne britannique s’est fait connaître par la mise en pratique de la « chromologie » présentée comme la psychologie de la couleur. La peinture qu’elle utilise affiche des pigments de résine translucides qui s'adaptent à la lumière, reflétant et absorbant l'environnement, de sorte que l'œuvre fait partie intégrante de l'espace qu'elle habite. Nat Bowen va chercher ses pigments partout dans le monde, des lapis lazuli en Afghanistan à la poussière de météorite au Maroc en passant par les matières d’origine volcaniques en Islande. Exigeante la jeune artiste !

Depuis 2021, Nat Bowen est installée à Dubaï.