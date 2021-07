Route de nuit : que sont nos vieilles stations-service devenues ?

En France, il y a 50 ans, les stations services étaient quatre fois plus nombreuses qu'aujourd'hui. principales victimes : les pompes indépendantes. En milieu rurale, elles ont été décimées par la grande distribution, et en ville, les législations successives ont eu leur peau. Comme la dernière en date, et qui remonte à 2017, obligeant ces stations à se se situer, au minimum, à 13m d'un immeuble d'habitation. C'en sera donc bientôt fini des rares pompes encore ouvertes à même le trottoir parisien. Une raréfaction toute aussi flagrante à la campagne. Danss zones rurales, le voisinage n'est pas en cause, mais c'est la grande distribution qui, depuis les années 80, a raison des pompistes indépendants. Quelques uns d'entre eux ont été repris par des pétroliers (Shell et Total, notamment), mais beaucoup d'autres ont mis la clé sous la porte.

Alors que faire de ces friches de bord de nationales ou de départementales ? les reconvertir en commerce est tentant, et plusieurs commerçants s'y sont risqués, transformant les anciennes stations en véritables boulangeries drive-in, puisque la surface s'y prète. D'autres types de commerces (épiceries, pressing, agences immobilières) tentent eux aussi l'aventure. Seulement cette reconversion se haurte souvent à un obsle de taille, ou plutôt à un budget de taille. Car