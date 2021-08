Route de nuit - Retour vers le futur avec le guide Michelin 1900

En rangeant quelques papiers dans mon bureau, je suis retombé sur une réédition du guide Michelin 1900, année de l’exposition universelle à Paris. Et à l’heure du GPS et des applications de guidage triomphantes, cet ouvrage conçu « pour les chauffeurs et vélocipédistes. » fait preuve d’un charme fou, en même temps que la précision des informations contenues impressionne…même si, et le guide le reconnaît lui-même, cette toute première édition « sera évidemment trouvée très imparfaite, mais l’ouvrage s’améliorera d’année en année ; il sera parfait d’autant plus vite que les chauffeurs répondront soigneusement et en plus grand nombre au questionnaire que nous les prions de bien vouloir remplir […] »

Et les auteurs du guide d’annoncer la couleur en indiquant que l’édition 1901 intégrera les « jolies routes » : « nous admettons, en effet, qu’à l’heure actuelle une automobile de bonne marque peut passer sur toutes les routes classées. Or, très souvent les routes nationales sont ennuyeuses, tandis qu’en prenant un chemin d’intérêt commun ou de grande communication, on peut faire un voyage pittoresque en allongeant, il est vrai, un peu le chemin. » Des propos toujours valables, finalement.

Par contre, certains conseils prêtent aujourd’hui à sourire. Et le guide de s’élever ainsi contre le remisage automobile payant pratiqué par certains hôteliers, alors même que « les voyageurs en voiture à chevaux ne paient jamais rien pour le remisage de leur véhicule. »

Mais le plus frappant sont les paragraphes consacrés à électricité, sujet d’actualité sil en est. Le guide espère que « pendant l’année 1900, les accumulateurs électriques auront fait des progrès suffisants pour que l’an prochain nous puissions indiquer utilement les stations de charge électriques bien installées. A l’heure actuelle, donner ce renseignement nous paraît bien prématuré. »

Un peu plus loin, le guide précise son intention d’indiquer ultérieurement son intention d’indiquer les stations dans lesquelles on peut recharger les accumulateurs destinés soit à l’allumage des bougies, soit à la fourniture de la force électromobile (et oui!).

A l’heure où le gouvernement peine à déployer les 100 000 bornes de recharge promises à la fin de l’année, ces quelques lignes ne manquent pas de sel.

Et tout l'ouvrage est à l’avenant, nous rappelant l’époque, pas si lointaine, où l’automobile était encore une aventure. Bref, une pépite à dénicher d'urgence sur Internet ou - mieux - dans les brocantes que vous ne manquerez pas de visiter durant vos vacances.