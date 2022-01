Route de nuit - Robocar Poli : la sécurité routière expliquée aux petits

Elle sévit depuis dix ans, mais reste multi-diffusés sur les chaînes spécialisées comme Piwi et Gulli. Plusieurs épisodes sont même en accès libre sur Youtube. il n'y a donc aucune raison pour que les petits de 3 à 5 ans échappent à Robocar Poli. Et pour une fois, la télé ne servira pas uniquement de baby sitter de remplacement, car la série, qui compte une cinquantaine d'épisodes répartis en quatre saisons, est plutôt d'une bonne qualité d'animation. Mais surtout, elle est chargée de véhiculer, c'est un euphémisme, les messages de la sécurité routière sud-coréenne.

Pas question pour autant d'embêter les enfants en leur donnant le sens des panneaux de signalisation ou de leur faire ingurgiter de force des notions de priorités à droite. Robocar poli rappelle simplement quelques règles de base sur la manière de se comporter, de traverser, ou de bien se tenir dans un car scolaire, en l'occurrence, ce bon vieux Totobus, un autobus forcément jaune. Le tout est parsemé d'aventures ou un camion perd ses freins et ou le vieil autocar manque un virage.

La plus futée, c'est l'ambulancière, évidemment

Pour veiller aux bons conseils et au respect des règles, on retrouve une équipe de choc menée par Poli le policier, Héli l'hélico, Roy le camion de pompier et Ambre l'ambulance. Une fille et quatre garçons ? voilà qui ne plaide pas vraiment en faveur de la parité. En plus, Ambre est toute de rose vêtue, pas très tendance tout cela. Mais les créateurs de la série se sont rattrapés puisque l'unique personnage féminin est bien plus futé que ses collègues. C'est que la fluette ambulancière réfléchit, contrairement aux engins à grosses roues qui lui servent de partenaires.

Faire preuve de pédagogie tout en distrayant les petits est déjà une performance. Mais Robocar Poli n'est pas à un exploit près. Ainsi, l'escouade de secouristes vit à Vroom Ville, une cité ou des voitures très humaines vivent avec de vraies gens tout aussi humains. Une cité rêvée ou les hommes et les autos cohabitent en toute harmonie ? Il n'y a vraiment qu'un dessin animé qui permet de nous faire rêver à un tel concept, oublié dans nos grandes cités.