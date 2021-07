Route de nuit - Titane : la bagnole, version ultra-trash

Un accident déterminant en guise d'ouverture du film, une scène d'amour (littérale) avec une Cadillac, suivie d'une grossesse de l'héroïne engendrée par la voiture en question. Ceci n'est pas le pitch de Titane, juste l'un des fils rouges enchevêtré dans l'écheveau plutôt épais de la Palme d'Or 2021. Pour autant, ce film gore, terrifiant, absurde, et fantastique est-il un pur chef-d’œuvre ou un pauvre navet ? La question divise la critique et les spectateurs de deuxième long-métrage de Julia Ducournau depuis une semaine, depuis que la réalisatrice est repartie de la Croisette avec le trophée de ce qui est, somme toute, le championnat du monde du cinéma.

Un pitch improbable

Difficile à regarder, Titane est tout aussi difficile à résumer, même si l'automobile permet de circuler dans ce dédale de sensations jamais explicitées. Une histoire qui débute avec une petite fille désobéissante qui n'en fait qu'à sa tête à l'arrière de la Peugeot 207 paternelle. Le conducteur se retourne pour la calmer et c'est l'accident dont il sort indemne. Elle est condamnée à porter une plaque de titane collée à sa boîte crânienne.

On retrouve Alexia (Agathe Rousselle), 20 ans plus tard, exerçant le métier d'hôtesse strip-teaseuse dans d'improbables concentrations de tuning, ou elle croise les phares d'une Cadillac Seville des années 70 dont elle tombe enceinte.

Elle croise aussi un fan qu'elle assassine, une amoureuse qu'elle décime, avec toute sa famille, et ses parents qu'elle va enfermer dans leur chambre en mettant le feu à la maison familiale. En fuite, elle va croiser la route d'un commandant des sapeurs-pompiers (Vincent Lindon) qui a perdu son fils disparu et le retrouve sous les traits d'Alexia déguisée en homme pour échapper à la police.

Bien sûr, ce pitch absurde laisse envisager le pire nanard de série Z. Titane vient de ce monde du cinéma à deux balles. Mais pas seulement. La mise en scène, la narration de Julia Ducournau, l'incroyable performance des deux comédiens le propulsent ailleurs. Les scènes, parfois insoutenables, servent de trampoline à un propos, ou plutôt à de multiples propos, sur le genre, le féminisme, la masculinité, le pardon et en fin de compte, l'amour. Qu'il soit filial ou amour tout court.

Un OVNI dérangeant

Quant à ceux qui prétendent que la palme d'or 2021 est usurpée, que ce n'est qu'une esbroufe destinée à donner des frissons aux smokings et robes de soirée cannoises, peut-être sont ils trop attentifs à un cinéma à qui ils ne demandent, pour seul cahier des charges, que de passer un agréable moment, même s'ils acceptent un cinéma de réflexion, à condition que leur petite personne ne soit pas bousculée.

Les smokings et robes de soirée ne sont pas ceux que l'on croit. Le film Titane n'est pas un bon moment, c'est un coup de poing, dont on ressort groggy, mais ravi d'avoir découvert un OVNI. L'une de ces œuvres qui dérange, nous apprenne et nous entraîne dans les recoins du pire et du meilleur. Une bousculade vaut bien une Palme d'or.