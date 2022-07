Route de nuit - Toyota Corolla Cross: trois inspirations

On ne compte plus les initiatives qui reprennent l’idée des Art Cars initiée par BMW et mille fois copiée avec plus ou moins de bonheur par une multitude d’artistes et de publicitaires.

Pour accompagner le lancement de la nouvelle Corolla Cross aux États-Unis, la filiale américaine de Toyota a confié trois voitures à des artistes en vogue dans trois différents pôles de création qui rythment la vie artistique aux États-Unis.

Le crossover compact a été interprété par trois artistes qui sont censés exprimer les tendances de leurs métropoles respectives qui donnent le ton à la création artistique en Amérique du Nord : Trav MSK à Los Angeles, Joseph « Sentrock » Perez à Chicago et ELLE à New York.

Les voitures peintes sont accompagnées d’une peinture murale dans la même veine, qui leur sert de soutien et de fond.

Sous le vocable « ELLE » se cache une jeune plasticienne qui s’est attachée à reproduire l’esprit de sa ville, « sa beauté née de l’obscurité ». La voiture peinte s’accompagne d’une peinture mu-rale très colorée évoquant le même thème.

Pour l’artiste californien Trav MSK (photo du haut), l’essentiel était traduire l’esprit de technologie qui caractérise sa ville et qui, selon lui, est palpable et omniprésent dans son espace public. À Los Angeles, la peinture murale est inscrite dans une longue tradition. Dans les années 1970, un mouvement soutenu par la municipalité avait encouragé la réalisation d’une multitude de fresques sur les thèmes les plus divers.

À Chicago, la Corolla signée Joseph « Sentrock » Perez est restée parquée sur un terrain vague à proximité du terrain de baseball de Wrigley Field. Curieusement, il en sort une création très colorée. L’inspiration ne connaît pas de limites.