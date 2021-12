Route de nuit - Virgil Abloh, créateur tout-terrain

Pendant deux jours, les 1er et 2 décembre, Daimler a rendu hommage à Virgil Abloh en présentant le « Project Maybach » dans le cadre du Rubell Museum à Miami. Il s’agit d’un concept car complètement décalé qui s’efforce de porter un regard inédit sur l’industrie du luxe en mélangeant les genres avec un goût revigorant pour la provocation.

À contre courant des préoccupations environnementales, cet immense coupé ne transporte que deux personnes et il fusionne deux tendances vilipendées par le sens commun de notre époque : la sportivité et le tout-terrain.

Le 28 novembre, Virgil Abloh est mort à Houston, succombant à une forme rare de cancer du cœur à l’âge de quarante-et-un ans. Toute une génération avait fait de ce créateur hors normes une de ses icônes. Il était à la tête des collections masculines de la marque Louis Vuitton depuis mars 2018.

Né à Rockford, dans l’Illinois, diplômé en architecture de l’Illinois Institute of Technology et en génie civil de l’université du Wisconsin à Madison, Virgil Abloh était le fils d’immigrés ghanéens. En 2009, il avait créé à Chicago en espace à mi-chemin entre la galerie d’art et la boutique de mode, baptisé RSVP Gallery.

Remarqué par Kanye West, Virgil Abloh a vite intégré son cercle et il est devenu son directeur artistique. Il a notamment imaginé la scénographie des concerts ou encore les pochettes de disques du rappeur.

Désormais, Virgil Abloh était devenu la coqueluche du monde du hip hop, dont il faisait souffler l'esprit sur l’industrie du luxe. Depuis plusieurs années, il entretenait une relation privilégiée avec l’équipe de designers du groupe Daimler et de Mercedes-Benz en particulier, dirigée par Gorden Wagener. Ensemble, en septembre 2020, ils avaient donné une interprétation complètement dingue du vieux tout-terrain de la Classe G.

Abloh avait sans doute encore beaucoup à apporter aux conservatismes de l’industrie automobile. Malheureusement, le créateur déjanté a dévissé.