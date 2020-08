Russie : des éthylotests dans les véhicules pour lutter contre l'alcool au volant ?

Il y a deux fois plus d'habitants en Russie qu'en France, mais il y a 5 fois plus de morts sur les routes russes. Il faut dire que les conditions sont souvent bien différentes : froid, neige et verglas, routes délicates... mais il faut aussi souligner la part non négligeable de la mortalité due à l'alcool au volant.

Avec 17 000 morts sur les routes en 2019, le gouvernement de Vladimir Poutine songe à mettre en place une mesure drastique pour freiner ce problème : l'installation d'éthylotests de démarrage obligatoires dans les véhicules. Il s'agit d'un dispositif qui oblige le conducteur à souffler avant de pouvoir démarrer son véhicule.

Il s'agirait de rendre ce système obligatoire sur les nouveaux véhicules neufs, ce qui serait évidemment une contrainte pour les constructeurs présents sur ce marché qui a subi de lourdes pertes ces derniers temps. Un surcoût qui serait bien entendu répercuté sur le prix final de l'auto.

En France, l'EAD (Ethylotest antidémarrage) se démocratise comme mesure alternative à la suspension de permis de conduire pour les automobilistes pris au volant avec un taux trop élevé.

"Après une préfiguration réussie dans 7 départements (Drôme, Finistère, La Réunion, Loiret, Manche, Nord et Vendée), Christophe Castaner a décidé d’étendre à tout le territoire français la possibilité pour des personnes contrôlées en situation d’alcoolémie relevant du tribunal correctionnel d’éviter, sur décision préfectorale, la suspension de leur permis moyennant l’obligation de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage", précisait le gouvernement en mars 2019.