Salon de Bruxelles 2023 - Dacia Jogger : l'hybride en guest star

Le nouveau Jogger est le premier modèle dans l’histoire de Dacia à recevoir une motorisation hybride. Cette dernière associe un moteur atmosphérique de 1,6 litre à une batterie de 1,2 kWh, un ensemble qui développe une puissance cumulée de 140 chevaux et que l’on retrouve également sous le capot des Clio, Captur et Arkana hybrides.

Ce niveau de puissance ne peut qu’être bénéfique aux prestations routières du Jogger qui pouvait compter jusqu’ici sur un 3 cylindres essence de 110 ch et une version à bi-carburation (Essence + GPL) de 100 ch.

Le Jogger hybride sera le plus cher de la gamme mais ses tarifs resteront imbattables avec un prix de départ en version 5 places fixé à 24 600 € et 25 500 € pour la version 7 places.

En dehors de son style plaisant et de son intérieur moderne, le Jogger s’illustre surtout par ses aspects pratiques et ses volumes. Grâce à son empattement gigantesque de 2, 90 m, il est capable de transporter jusqu’à 7 adultes dans de très bonnes conditions. Le rang 2 peut accueillir 3 adultes en offrant un bel espace aux jambes et à la tête. L’accès aux deux dernières places s’effectue en basculant les sièges et bonne surprise, les deux sièges individuels sont suffisamment confortables pour ne pas se cantonner à de petits déplacements.

Notez que la version 5 places ne disposant pas d’ancrages ne pourra pas accueillir deux sièges supplémentaires ultérieurement alors que sur la version 7 places, plus chère, les deux sièges additionnels sont extractibles. Vous pouvez alors configurer le Jogger comme bon vous semble : 5, 6 ou 7 places.