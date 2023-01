Salon de Bruxelles 2023 - Honda Civic Type R: à l'ancienne...et heureusement!

Les puristes la désignent sous le terme « FL5 ». Déclinaison musclée de la Civic de onzième génération, la nouvelle Type R réinterprète parfaitement les canons du genre, avec des appendices de carrosserie spectaculaires qu’accompagnent un aileron arrière démesuré et une triple sortie d’échappement.

Pas une timide, donc, mais la fiche technique est au diapason avec un bloc 4 cylindres 2 litres turbocompressé développant quelques 329 ch et 420 Nm de couple, quand sa devancière proposait 320 chevaux et 400 Nm.

Le poids, donnée fondamentale pour une sportive, s’établit à 1 429 kilos, soit 49 de plus que précédemment. Malgré ce léger surpoids, la bête abat le 0 à 100 km/h en 5,4 s, soit trois dixièmes de moins que les meilleures de ses concurrentes, et peut atteindre les 275 km/h grâce à un rapport final de boîte allongé.

La boîte, justement. Celle-ci est manuelle, à l’ancienne, mais se dote d’un système de talon-pointe automatique – et désactivable pour les puristes – de façon à toujours profiter d’un régime moteur optimal au rétrogradage.

Au-delà d’un tarif prohibitif de 55 000 € qu’alourdit un malus de 12 552€, tous les ingrédients sont réunis pour passer de bons moments au volant, sur route comme sur circuit.

A ce propos, et en attendant notre présentation vidéo de l'auto en direct du stand Honda au salon belge, nous vous renvoyons à la première prise en mains de la bête opérée par la rédaction de Caradisiac à l’automne dernier.

Le salon de l’Auto de Bruxelles fête son 100ème anniversaire en fanfare

Les salons de Paris, Genève et Francfort ont été pendant des décennies les salons les plus importants d’Europe, si ce n’est du monde.

Francfort remplacé par Munich, Genève par Doha, ne subsiste désormais parmi ces ténors que le Mondial de Paris dont la dernière version en 2022 était plutôt terne.

Et l’ex-« petit » salon de Bruxelles pourrait bien tirer son épingle du jeu en proposant une édition 2023 très ambitieuse : plus de 50 marques sont représentées et d’importantes nouveautés y sont révélées. Caradisiac vous fait découvrir de l’intérieur ce prometteur salon de Bruxelles.

Informations pratiques

Où : Parc des expositions, Pl. de Belgique 1, 1020 Bruxelles,

Quand ? Du samedi 14 au dimanche 22 janvier 2023 (journée réservée à la presse le vendredi 13)

Quels horaires ? Ouverture au public : du samedi 14 au dimanche 22 janvier - Heures d’ouverture : de 10h00 à 19h00 - Nocturnes jusqu’à 22h : lundi 16 et vendredi 20 janvier

