Pour permettre aux badauds d'admirer ses produits, la marque aux anneaux a réservé une surface généreuse, histoire de bien les espacer. La décoration du stand est minimaliste, voire austère, mais les modèles exposés sont colorés…

dailymotion Salon de Bruxelles 2023 - Le stand Audi : surtout des SUV !

Constituant une grande partie de la gamme, les SUV sont bien évidemment à l'honneur puisque l'on trouve des Q2, Q3 et Q5 Sportback, ainsi que le récent Q4 tout électrique en version classique ou coupé. Restylé récemment et désormais rebadgé Q8 pour l'occasion (comme la maousse version thermique), le SUV haut de gamme "zéro émission" a, quant à lui, droit à une estrade histoire de mettre en avant sa nouvelle bouille (optiques, calandre, bouclier). L'occasion également de rappeler que ses batteries ont évolué : fini, la pile de 64 kWh, trop juste. Et si celle de 95 kWh reste au catalogue, un modèle de 114 kWh est censé augmenter son rayon d'action.

Mais les modèles à ras du sol ne sont pas oubliés. L'A1 et l'A3 ont trouvé une place, de même qu'une sculpturale RS e-tron GT rouge vif. Les concepts "maison" risquent également d'attirer les foules. L'Audi A6 e-tron concept déjà : joliment dessinée, longue de 4,96 m, cette berline full électrique de 476 ch serait capable, grâce à une batterie de 100 kWh et une aérodynamique efficace, de couvrir 700 km.

Les responsables de la communication présents sur place ajoutent que le modèle définitif sera fidèle à 95 % au concept. Sa commercialisation est d'ores et déjà prévue au milieu de l'année 2024. Le break Avant quant à lui, devrait sortir six mois plus tard.

Mais l'engin le plus spectaculaire du stand Audi reste la Skysphere. Contrairement à l'A6 e-tron concept, n'en attendez pas une version définitive : ce grand coupé "targa" est avant tout une réflexion de la marque sur la mobilité premium du futur. Les hauts de gamme en prévision devraient néanmoins lui piquer quelques détails esthétiques et surtout sa grande planche de bord intégralement constituée d'écrans (factice). On aime, ou pas, mais ça change des SUV !