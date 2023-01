Salon de Bruxelles 2023 - Le Volkswagen ID. Buzz : pour papa cool !

Comment ne pas craquer devant la bouille joviale et le profil typique des tous premiers Combi de l'ID. Buzz ? Avec ses roues aux quatre coins et sa longueur raisonnable de 4,71 mètres, le nouveau monospace de VW propose à la fois un bel espace intérieur et une maniabilité fort appréciable en ville, avec un diamètre de braquage de seulement 11,1 m.

A l'intérieur, on est loin de l'aspect rustique des utilitaires d'antan : l'ID. Buzz s'offre une planche de bord longiligne à l'aspect cossu, noir d'origine ou assortie aux teintes de la carrosserie contre un supplément. L'épuration des commandes est toutefois trop poussée puisqu'il faut passer par l'écran central pour régler la clim'. Si le système mulltimedia est assez évolué, son ergonomie réclame un peu de pratique. Par ailleurs, l'écran d'instrumentation, commun à toutes les ID, apparaît trop simpliste.

A l'arrière, l'ID. Buzz facilite l'accès avec de grandes portes coulissantes et offre à la fois un bel espace, des tablettes aviation et des rangements sur les côtés. Hélas, la place centrale est moins confortable que les latérales. Certains regretteront également de ne pas pouvoir fair coulisser la banquette vers l'avant pour augmenter le volume de chargement. Cela dit, les bagages d'une famille de cinq auront déjà suffisamment de place puisque l'allemand propose déjà 1121 litres. Qui l'aurait cru, alors que l'ID. Buzz loge son groupe motopropulseur à l'arrière ? Notez qu'une version sept places rallongée est d'ores et déjà prévue à l'horizon 2023-2024.

Comme les ID.3 et ID.4 avec lesquels il partage sa plateforme, l'ID. Buzz est motorisé par un moteur électrique de 204 ch situé à l'arrière (propulsion, donc...), alimenté par une batterie de 77 kWh censée assurer 416 km d'une seule traite. Dans la réalité, nos premiers essais ont révélé plutôt une autonomie de 350 km sur route, 250 sur grands axes. Pour les ex-babas cool désirant faire un pélerinage à Katmandou, ça risque de faire un peu juste, surtout que l'on recharge rarement au dessus de 80% sur les bornes rapides en courant continu (la puissance de charge chute au delà). A ce propos, l'ID.Buzz est capable de se brancher sur du courant de 170 kW, soit moins de 30 minutes pour atteindre ce seuil...

Reste à accepter les tarifs de ce voyageur neo-rétro : 54990 € minimum en comptant le bonus de 2000 €. Cher, vous en conviendrez. Et si vous souhaitez ajouter une peinture biton, comptez 1790 €, l'accès mains libres et les portes arrière électrique : 1930 €. L'intérieur biton avec éclairage d'ambiance coloré personnalisable : 1100 €. On vous passe toutes les autres options qui rendent l'ID. Buzz plus sympa...