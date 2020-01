Salon de Genève 2020 : Skoda annonce l'Octavia RS

En réponse à

Ca reste Skoda, ils ont pas vocation à être spécialement sportifs.

Cara avait fait les essais de la RS TDI et de la Leon ST FR TDI (donc globalement les 2 mêmes caisses), et le résultat était sans appel : La Skoda n'arrivait pas à la cheville de la Leon niveau tenue de route et plaisir.

Disons que la RS c'est si tu veux le confort et la praticité de l'Octavia mais en un peu plus épicé, sans aller gouter au chorizo ibérique qui n'a pas le même confort.