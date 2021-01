Salon de Genève 2021 : se fera... ou pas

2020 a été une année très compliquée pour le Palexpo, le centre d'exposition de la ville de Genève qui organise les plus gros salons et rassemblements. En effet, le salon automobile représente à lui seul plus de 30 % des recettes totales de l'année pour Palexpo. Des dirigeants bien contents d'avoir l'automobile avec eux, mais la crise a été synonyme d'arrêt complet des salons, et pas que dans l'automobile.

L'an dernier, Palexpo avait annoncé vouloir organiser un salon auto en 2021, mais fermé au public et seulement ouvert aux médias et professionnels sur un laps de temps assez court. Un format avec des tarifs de stands nettement inférieurs pour les constructeurs, mais l'affaire paraît pour l'instant difficile.

Le Palexpo ne possède pas les droits du salon de Genève, qui appartiennent en partie à la Fondation "Salon international automobile" et qui sont estimés à 15 millions de francs. Palexpo doit logiquement racheter les droits avant de pouvoir organiser un salon sous l'appellation "GIMS" (Geneva International Motor Show).

La situation administrative des droits est donc visiblement bloquée, mais cela importerait peu pour le directeur général de Palexpo, qui annonce désormais un "GAMMD" (Geneva Automotive and Mobility Media Days) pour le mois de mai ou juin, même si aucun contrat n'a encore été envoyé pour le moment. Plusieurs constructeurs auraient déjà montré de l'intérêt, d'autant plus que l'addition est beaucoup moins salée que d'habitude : entre 150 000 et 750 000 francs le stand, contre environ 5 millions de francs les années précédentes.

Quoi qu'il en soit, il parait clair au vu de la situation actuelle en Suisse que le salon de Genève ne retrouvera pas sa forme d'antan, même s'il était l'un des plus appréciés, autant par les marques que par le public.