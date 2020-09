Salon de Genève : de retour en 2021, mais sans public ?

Un salon automobile est un jeu de commerce et de négociation souvent insoupçonné du public. Les organisateurs tentent de séduire les marques de venir, et les constructeurs, eux, ont un budget à respecter pour monter le stand et gérer toutes les dépenses liées à l'évènement. Le salon de Genève, qui avait annoncé l'annulation de l'édition 2021, pourrait finalement se tenir.

La fondation du GIMS (Geneva International Motor Show) délèguerait l'organisation à Palexpo, le grand centre d'exposition où se tient chaque année le salon de Genève. Celui-ci proposerait ainsi un "package" tout compris aux constructeurs sur trois jours, dans un format réservé aux médias, et donc, interdit au public.

Les raisons qui ont amené les équipes du salon à annuler l'édition 2021 (crainte des marques, possibilité de résurgence du virus et des contraintes sanitaires) seraient ainsi dispersées par ce dispositif qui a un autre avantage : un tarif préférentiel pour les constructeurs. Les packs iraient ainsi de 150 000 à 750 000 francs, selon la taille du stand et le nombre de personnes à inviter. Le constructeur n'aurait rien à gérer puisque le stand serait déjà prêt. Il n'y aurait ainsi qu'à acheminer les autos.

La fin d'année devrait s'annoncer chargée pour les organisateurs qui vont tenter de séduire les marques et convaincre les autorités fédérales genevoises de les laisser organiser cet évènement sous cette forme.