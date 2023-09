Ils sont venus ils sont tous là. Quelques 50 marques ont fait le déplacement au salon automobile de Lyon, ce qui permet à l’événement de s’affirmer comme un rendez-vous incontournable pour l’automobile en France.

dailymotion Salon de Lyon 2023: belle cuvée en perspective (visite vidéo)

Les raisons de ce succès ? Elles sont finalement assez simples. Les marques ne sont pas là pour faire du grand spectacle avec des stands hollywoodiens, mais tout bonnement pour exposer des voitures que l’on peut toucher, sentir, essayer (le centre d’essais compte 350 véhicules)…et si possible acheter.



Lors de la précédente édition, quelques 1850 véhicules avaient ainsi changé de mains et c’est justement ce bon retour sur investissement qui fait l’une des forces du salon auprès de ses exposants.



Cette année, le grand public pourra ainsi découvrir les Renault Scenic, Rafale ou Clio 5 restylée, mais aussi, pêle-mêle et sans prétendre à l’exhaustivité, la Fiat 600e en première française, la Peugeot 208 restylée, la Volkswagen ID.7, les Toyota Prius et CH-R, la Ferrari Purosangue, la Jeep Avenger (voiture de l’année 2023), la Tesla Model 3 restylée et des dizaines d’autres nouveautés, parmi lesquelles l’Aston Martin DB12 exposée en grande première.

Outre les voitures de série, le salon met à l’honneur le sport automobile, la technologie hydrogène, et les voitures de collection type youngtimers

On en a clairement pour son argent, surtout si l’on considère que les e-billets s’échangent contre 7 € (ou 8 € sur place).

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter