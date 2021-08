Salon de Munich 2021 : AMG dévoilera la GT hybride

L'hybridation gagne du terrain chez Mercedes, mais aussi au sein d'AMG. Le préparateur attitré des autos à l'étoile dévoilera au salon de Munich la toute nouvelle AMG GT hybride rechargeable, placée dans la toute nouvelle gamme E-Performance, qui comprendra notamment la prochaine C63 AMG. Cette dernière abandonnera le V8 au profit d'un quatre cylindres hybride rechargeable, mais pas l'AMG GT, qui combinera le V8 M177 4.0 biturbo à un moteur électrique.

Au programme, plus de 800 ch, 1000 Nm et toujours quatre roues motrices sur une berline qui concurrencera plus que jamais la Porsche Panamera. Cette variante hybride viendra en effet rivaliser avec la déclinaison Turbo S-E Hybrid de la berline de Zuffenhausen.

Un segment visiblement toujours lucratif pour les constructeurs, malgré l'abondance de SUV. Rappelons que chez Porsche, la Panamera a perdu du terrain face au tandem Macan/Cayenne. Chez Mercedes, la rivalité est moindre puisque les GLE/GLS AMG ne sont pas des purs produits AMG, à l'inverse de la berline GT.