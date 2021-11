Salon de Toulouse 2021 : un joli programme à découvrir jusqu'à dimanche

Organisé tous les deux ans en novembre, le Salon de Toulouse a eu la chance de ne pas être bousculé par le Covid. La dernière édition a eu lieu juste avant le début de la pandémie et celle de 2021 n'a pas été remise en cause ou décalée. Elle vient d'ouvrir ses portes ce mercredi. Toulouse est ainsi le premier grand salon auto organisé en France depuis le début de la crise sanitaire !

L'événement conserve sa formule de salon volontairement simple, à taille humaine, avec de petits stands sans décor grandiose. Une formule économique qui séduit les marques : alors que de plus en plus de constructeurs ne viennent plus dans les grands shows, ils sont quasiment tous présents à Toulouse. L'avantage pour eux est aussi d'être en contact direct avec des clients, qui peuvent essayer sur place les véhicules.

Et le programme 2021 est de qualité, puisque plusieurs grandes stars de 2022 sont exposées en avant-première à Toulouse. Les visiteurs peuvent approcher la Citroën C5 X, la nouvelle familiale des chevrons, mix de berline et de break. Dacia est venu avec le Jogger, son break baroudeur qui peut recevoir jusqu'à 7 personnes. Du côté de Volkswagen, il y a en première française le Taigo, le petit SUV coupé. Nissan expose l'Ariya, son SUV électrique, Lexus est venu avec l'ES restylée. C'est aussi l'occasion de découvrir en un même lieu les nouveautés qui viennent d'être lancées : DS 4, Kia EV6, Peugeot 308, Skoda Fabia, Toyota Yaris Cross.

Les visiteurs profiteront d'un espace occasion, pratique pour ceux qui veulent un modèle disponible rapidement, alors que la pénurie de semi-conducteurs allonge les délais de livraison du neuf. Il y a aussi un espace pour les deux-roues.

Le salon est ouvert jusqu'au dimanche 14 novembre, une bonne idée de sortie en ce pont du 11 novembre. L'avantage de la formule simplifiée est un ticket d'entrée accessible : 6,50 €.