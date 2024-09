Saoutchik, la nouvelle ancienne marque automobile de luxe française

Serge Bellu était revenu il y a quelques années sur l’histoire de Jacques Saoutchik, un Ukrainien émigré en France à la fin du 19ème siècle d’abord en tant qu’ébéniste, puis en qualité de carrossier automobile. Grâce à une belle expertise dans le domaine, il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs spécialistes du genre sur les modèles de prestige. Jusqu’à devenir une enseigne incontournable sur le marché des voitures d’exception pour ceux qui voulaient des carrosseries extravagantes sur leurs machines. Basée à Neuilly-sur-Seine, l’entreprise a ensuite fait faillite en 1955.

Mais attention, Saoutchik est de retour. On doit sa résurrection au designer Ugur Sahin ainsi qu’au préparateur allemand Pogea Racing, qui se sont dit que le potentiel d’une telle marque était intéressant alors que les modèles d’exception en toute petite série ont tendance à se multiplier depuis quelques années.

Une Mercedes-AMG GT recarrossée ?

Vous aurez bien évidemment reconnu la silhouette de la Mercedes 300 SL en version cabriolet dans ces premières images officielles de la Saoutchik Legacy. Avec des lignes un peu déroutantes dans le détail, notamment lorsqu’on l’observe depuis le trois-quarts avant.

Saoutchik ne donne pas de précisions sur ses dessous mais on reconnaît la planche de bord de la Mercedes-AMG GT de première génération. Cette Legacy est donc vraisemblablement basée sur cette dernière, avec logiquement un V8 bi-turbo de 4,0 litres développant largement plus de 500 chevaux. Saoutchick veut en fabriquer 15 exemplaires et le prix unitaire devrait être beaucoup plus élevé que celui d’une AMG GT classique.