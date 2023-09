Saurez-vous reconnaître l’Audi Q8 restylé ?

Commercialisé depuis 2018, le grand SUV d’Audi a droit au traditionnel passage par la case restylage. Sur la partie avant, le bouclier a été redessiné notamment en partie basse en paraissant plus épuré. Sur les images communiquées par la marque, la calandre semble moins massive grâce à sa teinte noire. Mais il est possible de choisir plusieurs coloris.

À l’arrière, les évolutions sont encore plus minces. Pourtant, là encore la partie évolue pour donner également plus de simplicité au design.

En revanche, Audi s’est davantage creusé la tête concernant l’éclairage de son SUV. Les optiques avant profitent de la technologie Matrix LED en haute définition accouplée à une lumière laser supplémentaire. Cet éclairage laser devient actif à partir de 70 km/h afin d’assurer une plus grande sécurité en feux de route.

Une signature selon son humeur

Audi va plus loin dans la personnalisation de son modèle. Désormais, le conducteur peut choisir jusqu’à quatre signatures lumineuses, à l’avant et à l’arrière, via l’interface MMI. Les éléments lumineux et les motifs diffèrent, mais cela reste subtil.

Enfin, l’Audi Q8 évolue en proposant quatre nouveaux inserts décoratifs dans l’habitacle, de nouvelles teintes de carrosserie, mais aussi des jantes redessinées dont les diamètres varient de 21 à 23 pouces.

Le premier à entrer sur scène sera le SQ8 TFSI fort de 507 ch, prévu pour ce mois de septembre à partir de 135 000 €. Le Q8 e-TFSI, un peu plus sage avec ses 462 ch, ne sera commercialisé que courant 2024 à partir de 105 000 €. Seules ces deux motorisations seront disponibles sur le marché français. Les Q8 TFSI et RS Q8 disparaissent du catalogue.