Scoop – AC Schnitzer ACS2 Sport : une BMW M2 de 500 ch ?

C’est à l’occasion d’un « Track Days » organisé pour ses clients que le préparateur allemand AC Schnitzer en a profité pour effectuer quelques essais avec son nouveau bolide basé sur une BMW M2. Celle-ci a reçu le nom d’AC Schnitzer ACS2 Sport et reçoit plusieurs modifications d’ordre aérodynamiques comme la lame en bas du bouclier, un nouveau diffuseur arrière ou bien encore un bel aileron surplombant le couvercle de la malle de coffre.

De petites dérives disposées de chaque côté du bouclier et derrière les ailes avant indiquent que le préparateur soigne les détails de son modèle qui pourrait également bénéficier d’une cure de vitamines afin d’être capable d’approcher les 500 ch au lieu des 460 ch disponibles de série. Cette auto modifiée pourrait être présentée au prochain Salon de l’automobile d’Essen en Allemagne qui se déroule du 2 au 10 décembre. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de tuning automobile.

Rappelons que la BMW M2 de série est déjà une voiture à la sportivité affirmée qui dispose d’un bloc six cylindres en ligne de 3 litres et 460 ch, des roues arrière motrices et un comportement routier exemplaire. À la fois confortable et capable de prouesses sur circuit, cette auto donne le sourire à son conducteur.