Scoop – Alpine A110 : une version survoltée en préparation ?

L’Alpine A110 est une jolie auto qui se révèle très efficace sur la route comme sur circuit. Parmi toutes les versions produites par le constructeur de Dieppe, l’Alpine A110 R de 300 ch est la plus puissante des Alpine A110 de route. Mais elle ne restera pas forcément la plus puissante puisque le prototype d’une version encore plus exclusive a été surpris en phase de test sur route et sur circuit.

Le prototype de cette Alpine exclusive se pare de beaux camouflages et de divers éléments aérodynamiques retravaillés. Le camouflage ne sera pas conservé lors du passage en production, mais on devrait retrouver ce nouvel aileron arrière, ce nouveau spoiler avant et l’extracteur d’air arrière remanié.

Impossible de savoir aujourd’hui quelle sera la puissance de cette auto, si le moteur de l’Alpine A110 R développe 300 ch, il pourrait y avoir quelques chevaux supplémentaires. Quelle sera également l’appellation de cette version ? Il est peu probable que ce soit RS, mais on ne sait jamais. Impossible également de savoir la date d’arrivée d’un tel modèle, 2024 pourrait être l’année de sa présentation.