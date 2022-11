Scoop – Audi A3 Berline : prête pour le restylage

Ce sont plusieurs berlines et breaks compacts du groupe Volkswagen qui vont bénéficier dans les prochains mois d’un restylage. Pour certains de ces véhicules, le restylage est proche d’être révélé, c’est le cas de la Volkswagen Golf 8 qui devrait apparaître au printemps 2023. C’est le cas aussi des Audi A3 et Seat León qui devraient toutefois patienter jusqu’à la fin de l’année 2023 pour montrer leur beau lifting.

L’Audi A3 restylée dans sa version berline vient d’ailleurs d’être photographiée sur route ouverte. Pour le moment, il s’agit de prototypes fortement camouflés qui effectuent des essais de mise au point. Les camouflages ont beau être importants, le restylage devrait être minime, concentré sur le bas de la calandre à l’avant, les catadioptres et le bas du bouclier à l’arrière.

Sous le capot on devrait voir arriver un nouveau bloc essence 1.5 TFSI Evo 2, il sera disponible en 150 ch. Sur ce moteur le groupe Volkswagen améliore la technologie de désactivation des cylindres (ACTplus), elle offre une transition plus douce de quatre à deux cylindres et de deux en quatre et se met en route plus souvent. Ce pourrait être la dernière évolution majeure d'un moteur sur l’Audi A3, car la prochaine génération de l'A3 prévue pour 2027 ne devrait être qu’électrique.