Scoop – Audi A6 e-tron : le futur se prépare

Alors que l’Audi A6 poursuit la mise au point de sa version restylée près du cercle polaire, sa remplaçante 100 % électrique quant à elle, poursuit ses essais sur la piste allemande du Nürburgring. L'électrique A6 e-tron qui remplacera un jour l'A6 (elles vont cohabiter pendant de longs mois) dispose de la nouvelle plateforme PPE (Premium Platform Electric) qui servira aux grands modèles de chez Audi mais aussi de Porsche (le futur Porsche Macan électrique l'utilisera).

Sur le Nürburgring, l’Audi A6 e-tron ne fait pas semblant et poursuit des essais intensifs et affronte à haute vitesse les courbes du célèbre circuit du Massif de l’Eifel. La future A6 e-tron qui devrait être lancée l’an prochain sera disponible en berline et en break (cette variante de carrosserie devrait arriver un peu plus tard) et reprendra des éléments de style du concept-car Audi A6 e-tron vu à Shanghai en 2021.

Utilisant la nouvelle plateforme PPE, cette Audi A6 e-tron se verra dotée d’une suspension pneumatique et de quatre roues directrices. Les batteries de fortes capacités (100 kWh) qu’elle va utiliser lui permettront une autonomie de près de 700 km. Elle sera disponible en versions deux et quatre roues motrices et pourra être rechargée rapidement grâce à la technologie 800 volts de la base technique.