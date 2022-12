Scoop – Audi A6 : restylage par grand froid

C’est près du cercle arctique que les prototypes de l’Audi A6 restylée circulent sur les routes enneigées. Là-bas, les conducteurs de ces autos testent la bonne marche de leur véhicule dans une des régions les plus froides de la planète.

C’est la partie avant et la partie arrière de la grande berline d’Audi qui subira le plus de modifications. Cette version restylée a déjà été surprise en Chine dans sa variante allongée de 5,05 m. Et l’on sait déjà que le bouclier avant et les prises d’air latérales seront modifiés. La signature lumineuse des projecteurs aura droit aussi à quelques modifications. Tout est fait pour rendre plus proche l’Audi A6 de sa grande sœur Audi A8 qui a été restylée cette année.

Pour la partie arrière, ce sont les feux qui seront plus foncés et le bouclier qui verra sa partie basse redessinée, en particulier les fausses sorties d’échappement. Dans l’habitacle il pourrait avoir de légères modifications (nouvelle sellerie, interface d’infodivertissement mise à jour…). Pour en savoir plus, il faudra attendre le printemps prochain.