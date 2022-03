Scoop - Audi prépare une toute nouvelle A6 électrique

Cette semaine, au moment où Audi a dévoilé le concept A6 Avant e-tron, la version de série de la berline a été photographiée par notre chasseur de scoops. Elle sera commercialisée en 2023, mais devrait être présentée avant la fin de cette année.

Le camouflage se fait encore assez épais et parfois trompeur. Exemple à l'avant, où il suggère des phares avec deux étages de même taille. Il y aura en réalité une fine optique en haut et un petit morceau d'éclairage caché avec l'ouïe latérale, comme sur le concept. Si la calandre sera fermée, un gimmick typique des électriques, il y aura, comme on le voit ici, une bonne ouverture pour refroidir les organes mécaniques et intégrer le radar anticollision.

De profil, cette A6 e-tron prendra des airs fastback. D'ailleurs ce sera une Sportback et elle devrait pousser vers la sortie l'A7. Cela se traduit par une troisième vitre latérale qui forme une pointe relevée et une malle raccourcie. Le camouflage cache la présence du bandeau lumineux sur le coffre.

Cette A6 sera donc une deuxième A6, Audi continuera à proposer en parallèle une version thermique et hybride, la demande pour ce type de véhicules étant encore importante. Le modèle électrique sera basé sur une plate-forme spécifique, la PPE, mise au point avec Porsche (qui l'utilisera notamment pour le Macan électrique).

Audi a annoncé que les versions de base auront un seul moteur implanté à l'arrière, tandis que les modèles les plus musclés auront un bloc sur chaque essieu. Avec deux moteurs, le concept annonçait ainsi 475 ch. La base PPE permet de gommer le tunnel central et d'intégrer au mieux la batterie, aplatie. Avec environ 100 kWh de capacité, on attend une autonomie de près de 700 km.