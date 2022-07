Scoop - Audi Q6 e-tron : et maintenant le coupé !

Décidemment Audi multiplie les SUV et en particulier les modèles électriques. Après le Q4 e-tron lancé en 2021, l’Audi e-tron lancé en 2018, qui changera de nom pour celui de Q8 e-tron lors de son prochain restylage, voici qu’arrive le Q6 e-tron. Et ce modèle n’est pas seul puisqu’une version Sportback va l’accompagner, un modèle que nous vous dévoilons aujourd’hui.

Toujours en phase de test, le Q6 e-tron reprend la plateforme PPE (Premium Platform Electric) développée conjointement par Audi et Porsche et qui servira à Porsche pour son futur Macan électrique. Cette base technique électrifiée est compatible avec la technologie 800 volts et les batteries de ce véhicule pourront être chargées plus rapidement. Le Q6 e-tron comme son nom l’indique sera positionné au-dessus du Q4 e-tron et devrait être disponible en variante RS de 600 ch.

Une variante RS qui existera aussi avec le Q6 e-tron Sportback d’allure plus sportive. Le Q6 e-tron Sportback devrait afficher une face avant futuriste avec une calandre argentée inspirée de celle du Q4 e-tron et des projecteurs à LED disposés sur deux niveaux. À l’arrière, outre le profil du toit plus incliné, le Q6 e-tron Sportback aura des feux différents, une découpe de hayon différente et une lunette arrière d’une taille plus importante, avec un troisième feu-stop intégré au petit becquet en bas de la lunette arrière et non en haut comme celui du Q6 e-tron. Ce modèle devrait arriver six mois après le lancement du Q6 e-tron.