Scoop - Audi e-tron : lifting et changement de nom

L’offensive électrique concerne tous les constructeurs et Audi qui a déjà lancé l’Audi e-tron en 2018 se prépare à son restylage ainsi qu’à celui de la variante e-tron Sportback. Les prototypes qui ont été surpris dans les Alpes annoncent ce lifting qui est pour le moment camouflé sous d’épais adhésifs.

Le lifting de ces deux modèles sera sans doute réduit. On peut apercevoir sur les faces avant camouflées, de nouvelles prises d’air et une calandre qui devrait afficher un dessin modifié. Pour ce qui concerne la partie arrière du véhicule, les modifications seront sans doute réduites à une signature lumineuse modifiée et un bouclier qui devrait subir de petites retouches.

D’autres modifications devraient être réalisées sur les batteries de ces modèles. Ainsi, une capacité de batterie augmentée leur permettra de gagner 200 km d’autonomie et d’atteindre les 600 km avec les versions les plus haut de gamme. Enfin, à l’occasion de ce restylage, Audi devrait changer le nom de ses modèles, l’Audi e-tron prendrait la dénomination Audi Q8 e-tron et l’e-tron Sportback celle d’Audi Q8 e-tron Sportback. Pas de changement en revanche pour le lieu de production qui restera basé dans les faubourgs de Bruxelles en Belgique.