Scoop – Bentley Continental GT & GTC : lifting haut de gamme

Sous le capot des actuelles Bentley Continental GT et Continental GTC se cachent des motorisations haut de gamme : un V8 de 550 ch et un W12 de 659 ch. Mais les normes antipollution sont de plus en plus difficiles à contenter et le W12 n’apparaîtra plus sous le capot des Bentley Continental restylées.

Ces modèles restylés qui participent encore à des essais de mise au point devraient être présentés à la fin de l’année pour une commercialisation en 2024. Pour les motorisations on aura sans doute encore le V8 dans une version qui pourrait être associée à un système de microhybridation et un V6 hybride rechargeable provenant du SUV Bentley Bentayga.

Pour Bentley comme bon nombre de constructeurs, l’heure est à l’électrification. La firme britannique propriété de Volkswagen veut lancer cinq modèles électriques d’ici à 2030, c’est pourquoi les Continental GT et GTC sont d’ores et déjà condamnées et remplacées par des modèles électriques dans un futur relativement proche.

Pour le restylage qui s’annonce pour la fin d’année, on note que sur les prototypes la proue et la poupe sont bien camouflées. Car c’est là que les modifications seront apportées aux projecteurs, à la calandre, aux feux et aux boucliers. Un restylage limité, mais qui devrait donner un petit coup de jeune à ces autos qui sont apparues sur le marché en 2017 pour la GT et 2019 pour la GTC.