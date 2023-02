Scoop – Bentley Continental GT : un restylage pour 2024.

La vie des voitures haut de gamme est souvent différente de celles des voitures plus populaires et elles restent plus longtemps au catalogue du constructeur avant de prendre leur retraite. Ainsi, alors que la Bentley Continental GT (coupé) est apparue en 2017, elle n’a pas encore eu droit à un restylage six ans après sa sortie. La Bentley Continental GTC (cabriolet) est quant à elle plus récente (née en 2019) et elle attend, elle aussi, son premier restylage.

Le restylage de ces deux beautés devrait avoir lieu en 2024. Pour le moment ce ne sont que des prototypes qui parcourent la Scandinavie essayant d’éviter les chasseurs de scoop en voyageant de nuit. C’était peine perdue cette fois encore, car les photographes étaient là pour immortaliser leur petite promenade sur la neige.

La nuit si tous les prototypes sont noirs on peut distinguer certains détails comme la signature lumineuse des autos. C’est le cas ici et l’on découvre que si les deux Bentley vont conserver des projecteurs ronds à l’avant, ceux-ci auront une nouvelle architecture intérieure. Pour le reste, il faudra attendre que les deux Bentley Continental GT et GTC se découvrent un peu pour découvrir de nouveaux secrets.