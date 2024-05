Scoop – BMW iX : restylage et autonomie proche de 1 000 km pour 2025 ?

Les prototypes du BMW iX restylé sont de sortie et nos chasseurs de scoop ont réussi à les prendre en photo. La face de ce modèle est fortement camouflée tout comme la poupe et cela laisse présager de petites modifications en ce qui concerne les boucliers avant et arrière. Il pourrait y avoir également une modification du graphisme intérieur des projecteurs et des feux de ce modèle qui reste une sorte de monstre qui affiche, 4,95 de long et 1,97 m de large et un poids imposant de 2 440 kg pour la version d’entrée de gamme de 326 ch.

Ce restylage qui sera effectif en 2025 va sans doute apporter une autre évolution pour ce modèle électrique, elle concernera l’autonomie. En effet, celle -ci pourrait progresser de manière importante et d'ailleurs la société One (Our Next Energy) a déjà communiqué sur le fait que BMW lui avait confié un iX pour que la start-up américaine puisse lui greffer sa performante batterie Gemini afin de réaliser des tests d’autonomie selon la norme WLTP. Ces tests ont réussi, puisque dans le même volume que la batterie de 109,4 kWh du constructeur munichois (qui équipe les modèles les plus puissants du Bmw Ix), One a pu glisser sa batterie de 185 kWh pour réussir à obtenir une autonomie de 978 km (WLTP) !

Cette batterie Gemini qui contient 20 % de lithium et 60 % de graphite en moins, mais aussi moins de nickel et de cobalt que les batteries que l’on trouve habituellement sur le Bmw iX, permettrait donc à ce BMW iX restylé de disposer d’une autonomie confortable en particulier sur l’autoroute où les 600 km d’autonomie (à 130 km/h) pourraient être possibles. Pour le moment, BMW ne communique pas encore sur cette batterie à l’architecture particulière combinant des cellules lithium-fer-phosphate (LFP) et des cellules sans anodes intégrées dans un même pack global, en revanche la marque a annoncé vouloir produire pour ses futures voitures « Neue Klasse » (futurs X3 et Série 3), des batteries de sixième génération avec des cellules lithium-ion de forme cylindrique pour s’adapter à la nouvelle base technique. Le BMW iX restylé ne bénéficiant pas de la nouvelle plateforme du constructeur n’aura pas droit à cette innovation.