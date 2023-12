1000 km d'autonomie pour le BMW iX grâce à une double batterie spéciale !

Comme beaucoup d’autres entreprises, la société américaine One travaille sur des batteries permettant d’améliorer sensiblement l’efficacité des voitures électriques ainsi que leur autonomie. Depuis l’année dernière, elle communique sur une technologie d'accumulateurs permettant d'optimiser au maximum l’autonomie. D’abord montée sur une Tesla Model S qui a pu rouler plus de 1 400 kilomètres dans des conditions très loin du 130 km/h sur autoroute, cette technologie « Gemini » a été installée dans un SUV BMW iX expérimenté avec l’aide du constructeur allemand.

Ce BMW iX expérimental se retrouve doté de batteries d’une capacité totale de plus de 185 kWh, dont la masse est de 710 kg d’après One. C’est lourd, mais pas beaucoup plus que les batteries d’énormes modèles électriques comme la Mercedes EQS ou le Volvo EX90 à la capacité très intérieure. Le tout avec une tension à 748 volts et une architecture très particulière, combinant des cellules lithium-fer-phosphate (LFP) et des cellules sans anodes intégrées dans un même pack global. D’après One, cette double chimie permet d’optimiser l’efficacité dans la conduite de tous les jours (où la technologie LFP serait meilleure) et les trajets à longue distance (où les batteries sans anode sont plus adaptées). Les LPF fonctionnent sur les 150 premiers miles (240 km), puis les cellules sans anodes prennent le relai.

978 km en conditions WLTP

Un BMW iX équipé de ces batteries Gemini a été homologué avec une autonomie maximale WLTP de 978 km (608 miles) dans les conditions de laboratoire prévu par cette norme européenne. En admettant qu’elles restent très optimistes par rapport à un roulage autoroutier classique à 130 km/h, cela donnerait une autonomie réelle au-dessus des 600 kilomètres sur voie rapide à cette vitesse. De quoi promettre une autonomie doublée par rapport aux batteries actuelles d’après le patron de One et intéresser BMW qui va continuer à travailler avec la société. One annonce une industrialisation en 2025 sans préciser pour l’instant si ces batteries Gemini ont un coût astronomique.