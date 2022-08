Scoop - BMW X3 : la quatrième génération arrive

Bien que les prototypes de la quatrième génération du SUV BMW X3 soient très camouflés, on peut avoir une petite idée de ce que sera ce nouvel opus. Tout d’abord, le futur BMW X3 devrait conserver des motorisations thermiques (avec microhybridation) et hybrides rechargeables. C’est ce que l’on découvre en analysant les photographies d’un modèle sur lequel est inscrit « Electrified vehicle » qui affiche une trappe à essence à l’arrière droit et une trappe de recharge sur le montant A, côté conducteur. Tandis que les autres prototypes n’ont qu’une seule trappe à carburant du côté droit.

On se rend compte aussi que le design de ce nouveau modèle devrait être assez sage. Pas de naseaux hypertrophiés à l’avant, des courbes assez douces, un vitrage pratiquement identique à celui du modèle actuel même s’il semble plus effilé et plus long. Ce modèle devrait d’ailleurs gagner quelques centimètres en longueur.

Il est impossible pour le moment de se rendre compte de l’intérieur du modèle. Mais l’habitacle devrait s’inspirer de celui du récent BMW X1 doté d’un habitacle épuré et techno. Pour ce qui est de la technique, en reprenant la même plateforme, le nouveau X3 ne devrait pas être modifié profondément sur ce plan et il devrait toujours être disponible en différentes versions sportives « M ». Autre certitude, la présence dans la gamme d’un BMW iX3 électrique, l’actuel iX3 arrivé en 2020 devrait en effet continuer sa carrière et être restylé peu de temps après l’arrivée de la nouvelle génération de X3 prévue en 2024.